'Afet Yeniden İmar Fonu' teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda (2)

'AFET YENİDEN İMAR FONU' KURULMASINA İLİŞKİN YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; 'Afet Yeniden İmar Fonu Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi.

'AFET YENİDEN İMAR FONU' KURULMASINA İLİŞKİN YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; 'Afet Yeniden İmar Fonu Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi.

Teklifle, yönetim kurulu tarafından karar verilen projeler için fondan harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılması, aktarılan kaynağın ilgili idare bütçesi ile ilişkilendirilmek üzere gelir ve ödenek kaydedilmesi ve yılı içinde harcanmayan kısımların ertesi yıla devredilmesine ilişkin hususlar da yer aldı. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin de cumhurbaşkanına verilmesi amaçlandı.

Besti KARALAR/ANKARA,