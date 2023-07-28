AfD, Federal Hükümetin Bir Parçası Olmak İstiyor

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Tino Chrupalla, ülkede artan oy oranlarına işaret ederek Federal Hükümetin bir parçası olmak istediklerini söyledi. Chrupalla, Magdeburg kentindeki AfD kurultayında 600 delegeye hitap etti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Tino Chrupalla, ülkede artan oy oranlarına işaret ederek Federal Hükümetin bir parçası olmak istediklerini söyledi.

Chrupalla, Magdeburg kentindeki AfD kurultayında 600 delegeye hitap etti.

Anket sonuçlarına göre yüzde 20 civarında oy oranlarının olduğunu dile getiren Chrupalla, disiplin, birlik ve uyum içinde çalışarak partisinin Federal Hükümetin bir parçası olmasını istediklerini belirtti.

Chrupalla, "Hükümet sorumluluğunu üstlenebiliriz. Daha fazlası için hazırız." diye konuştu.

Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen AfD'nin eş başkanı Chrupalla, konuşmasında, ayrıca ülkedeki diğer partilerin kendilerini dışlayarak işbirliği yapmaktan kaçınmasını da eleştirdi.

AfD Eş Başkanı Chrupalla, partilerinin sadece Yeşillerle işbirliğinden kaçındığını ve diğer koalisyon ortaklarına açık olduğunu ifade etti.

AfD kurultayında gelecek yılın haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için adayların belirlenmesi bekleniyor.