AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir.
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AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir.
AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika