AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Politika Haberleri AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. AFAD: "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Malatya Yeşilyurt AFAD Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› AFAD: 'Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. - Haberler

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