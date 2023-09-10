AFAD Başkanı Osmaniye'de İncelemelerde Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Osmaniye'deki depremzedelerin yaşadığı konteyner kent, AFAD hizmet binası, konteyner çarşı ve deprem konutlarını inceledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, 6 Şubattaki depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kent, AFAD hizmet binası, konteyner çarşı ve yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Vali Erdinç Yılmaz'la Karaçay Konteyner Kentine ziyarette bulunan Memiş, yetkililerden bilgi aldı, burada yaşayan depremzedelerle sohbet etti.

Yapımı süren AFAD hizmet binası inşaatını inceleyen Memiş, daha sonra Masal Park otopark alanında iş yerleri zarar gören esnafların kullanımı için yaptırılan Cebelibereket Çarşısı'nı gezdi, Belediye Başkanı Kadir Kara'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memiş son olarak, depremzede vatandaşlar için inşa edilen deprem konutlarında incelemelerde bulundu.