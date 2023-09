AFAD Başkanı Okay Memiş: Samsun'da 'turuncu' alarm verildi

AFAD Başkanı Okay Memiş, Samsun'da yaşanan sel felaketi sonrası yapılan incelemelerde 'turuncu' alarm verildiğini belirtti. Memiş, gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Afad Başkanı Okay Memiş, Samsun için 'turuncu' alarm verilmişti. Ona göre de gerekli tedbirleri aldık. 36 saatte 170 kilogram yağış düştü. Bu, beklenmedik bir durum. Şükürler olsun ki; herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu süreci yönettik dedi.

Samsun'u vuran sel sonrası Vali Orhan Tavlı ile incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, bölge için 'turuncu' alarm verildiğini hatırlatarak, Burada Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden almış olduğumuz verileri, AFAD olarak hemen paylaştık. Özellikle geçtiğimiz gün, Samsun için 'turuncu' alarm verilmişti. Bu konuyu başta Valimiz olmak üzere, kendi ekibimizle, kamuda afette kimlerin sorumluluğu varsa bütün bu birimlerle paylaşıyoruz. Ona göre de gerekli tedbirleri aldık. 36 saatte 170 kilogram yağış düştü. Bu, beklenmedik bir durum. 'Turuncu' alarm vermemizi gerektiren bir yağış ile karşı karşıya kalındı. Bu önceden ikaz yapıldığı için; Valimizin önderliğinde Samsun için çok ciddi bir tedbir alındığını gördük. Şükürler olsun ki; herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu süreci yönettik. 2 bine yakın personel, yaklaşık 600 araç ve iş makineleri ile olaylara müdahale edildi. Mahsur kalan insanların tahliyesi gerçekleşti. Özellikle AFAD ve itfaiyemiz tarafından. Bugün ise 61 ekibimiz, sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezerek zarar ve ziyanları tespit ediyor Vatandaşlarımızın bu zararlarını karşılamaya gayret edeceğiz. Bizim için en önemlisi; can kaybının yaşanmamasıydı. Tedbirlerden dolayı Samsun Valisi Orhan Tavlı ve ekibine, çok teşekkür ediyorum dedi.

'İKAZLARIMIZA RİAYET EDİN'

Aksaray ve Nevşehir'de yaşanan sele ilişkin de konuşan Memiş, Oralarda maalesef yaşanan sellerden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardı. Oradaki olayı da valilerimizle koordine ettik. Aksaray'da bir hanımefendi hayatını kaybetti. Bir de bebeğimiz var. Onu da arama çalışmaları devam ediyor. Nevşehir'de de 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aksaray'daki can kaybı o kadar ilginç ki; ikazlarımıza rağmen vatandaş selin geldiğini görüyor. 20 santimetrelik bir debide, bile insan hayatını kaybedebiliyor. 35 santimetrelik bir debide araçlar sele kapılıyor. Dünkü hadisede araçlar ile o selde karşıdan karşıya geçebileceğini düşünüyor. Ancak maalesef sele kapıldılar ve hayatlarını kaybettiler. Bazen ikaz etmemize rağmen, bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Vatandaşlarımızdan yetkililerin ikazlarına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz diye konuştu.

Trakya bölgesi için de bugün 'turuncu' alarm verildiğini anlatan Memiş, Oradaki valilerimiz ve yetkili arkadaşlarımıza teyakkuz halinde olmalarını yönünde gerekli ikazları yaptık. İnşallah, bu tür afetlerle toplum olarak daha iyi bir şekilde mücadele ederiz dedi.