AFAD 2024-2028 Stratejik Plan Çalıştayı Başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 2024-2028 Stratejik Plan Çalıştayı'nın başladığını duyurdu. Çalıştayda, afet risklerinin azaltılması, dirençli bir toplum oluşturulması ve işbirliğinin güçlendirilmesi gibi hedeflerin ele alınacağı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı, "2024-2028 Stratejik Plan Çalıştayı"nın başladığını bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalıştayın AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Katılımcı ve çok aktörlü bir anlayışla hazırlanan AFAD stratejik plan ile afet risklerinin azaltılması, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturulması, devlet, sivil toplum, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, afet ve acil durumlara karşı yenilikçi bir anlayış geliştirilmesi hedefleniyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarılması başta olmak üzere, 'Afetlere Hazır Türkiye' hedefimize katkı sağlayacak stratejik planımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."