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Adıyaman ve Hatay'da PKK operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman ve Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.