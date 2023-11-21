Adıyaman Valisi Osman Varol, su baskınları sonrası yapılan çalışmaları inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, önceki gün su baskınlarının yaşandığı Vartana Prefabrik Konutlarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamada bulundu.

Adıyaman'da 3 gün boyunca etkili olan yoğun yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı konteyner kent ve prefabrik konutlarda bakım ve onarım çalışması sürüyor. Yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması ve metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman'da birçok cadde ve sokak su altında kalmış, konteyner ve prefabrik konutlarda su baskınları yaşanmıştı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Muhtarlar ile birlikte alanda inceleme bulunan Vali Osman Varol, gazetecilere açıklamada bulundu.

Vali Osman Varol açıklamasında, "Yazın başından itibaren İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla çok ciddi bir biçimde kış şartlarına hazırlık için geçici barınma merkezlerinde önemli çalışmalar yürütüldü. Özellikle taşkın ve yağış riski olan geçici barınma merkezlerimizin önemli bir çalışmayla tespitler yapıldı. Bu tespitlerin ardından büyük ölçekte DSİ'nin, yerelde İl Özel İdare ve Belediyemizin imkanlarıyla bununla ilgili gerekli tedbirler alındı. Yaklaşık 22 bin konteynerin çatılarına brandalar kapladık. Bunun da çok olumlu sonuçlarını gördük. Yine kırsalda vatandaşlarımıza dağıttığımız kırsal konteynerlerimizden 12 bin tanesine kılıf şeklinde kış şartlarına uygun kaplamalar yaptırdık. Özellikle geçtiğimiz haftaki yağışta hemen hemen bütün geçici barınma merkezlerine müdahale edebilecek sayıda nöbetçi iş makinesi, kamyon ve personel hazırda bulundu. Ama aldığımız bütün tedbirlere rağmen çok yoğun iklim koşulları oluşabiliyor. Özellikle geçen hafta ilimizde üç gün Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü çok yoğun, mevsim ortalamalarının çok üstünde yağış meydana geldi. Fakat tabi ki yaz dönemi boyunca alınan önemli tedbirler sayesinde toplam bizim 25 bin civarı geçici barınma ünitemizde bize ulaşan 100'e yakın bir ihbar oldu ve bunlarda da çok küçük sayıda vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kaldık. Orada gördüğümüz aksaklıkları da gidermek için işte burada gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip çalışmaya başladık. Bu süreçler bu çalışmalar hem Cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız tarafından yakinen takip ediliyor. Onların talimatlarıyla sahada vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu çalışmaları sürdüreceğiz. Gerekirse çok riskli gördüğümüz alanlarda geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarımızın nakline kadar değerlendirmelerde yapabiliriz. Buna imkanımız var, gücümüz var. Yeteri sayıda kapasitemiz var. Sürekli olarak çok geniş bir ekiple geniş sayıda arkadaşımızla çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. - ADIYAMAN