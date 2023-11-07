Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Özel İdaresi yatırım ve projeleri değerlendirildi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, İl Özel İdaresi yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik altyapı ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, İl Özel İdaresi yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik altyapı ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, İl Özel İdaresinin il genelinde köylerde yürüttüğü alt yapı ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Devletin sağladığı imkan ve kaynakları verimli ve etkin bir şekilde değerlendiren İl Özel İdaresi, vatandaş odaklı bir anlayışla kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırmanın gayretiyle çalışmalarını sürdürmekte. - ADIYAMAN