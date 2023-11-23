Adıyaman Samsat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. olağan meclis toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2. olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı bütçesi ve diğer konular oybirliği ile kabul edildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Müdürü Fahrettin Çelik ve İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar'ın yanı sıra birlik meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda 2024 yılı bütçesi ile birlikte, bütçe kararnamesi, 2023 yılı Faaliyet Raporu, 2024 yılı Çalışma Planı ve Yatırım Programı ile 2024 ve izleyen iki yılın yılık gelir ve gider bütçeleri oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

2024 Yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede yol, su ve altyapı hizmetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. Muhtarların söz alarak ihtiyaç ve talepleri iletmesi ve Kaymakam Süleyman Bakan'ın teşekkür konuşması ile toplantı sona erdi. - ADIYAMAN