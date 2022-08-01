Adıyaman politika: Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman politika: Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu

Adıyaman politika: Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu

Adıyaman habere göre Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi en düşük personel maaşı 6 bin 550 TL olarak sendika ile sözleşme imzalandı.

 - Güncelleme:

Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi en düşük personel maaşı 6 bin 550 TL olarak sendika ile sözleşme imzalandı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için Temmuz ayı itibariyle kadrolu personelimize 8 bin 089 TL iken, yüzde 35 zam yaparak 11 bin 217 TL, Belediye Şirket Personelimizin asgari ücreti 4 bin 253 TL iken yüzde 48 zam ile 6 bin 550 ve araç arkasında çalışan temizlik personelimize 150 TL ekleyerek 6 bin 700 TL yaptık. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diler, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladık. Belediyemiz adına Hizmet İş Sendikası Adıyaman İl Temsilciliğine teşekkür ediyoruz. Aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adıyaman Sendika Kahta Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title