Adıyaman politika: Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu

Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi en düşük personel maaşı 6 bin 550 TL olarak sendika ile sözleşme imzalandı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için Temmuz ayı itibariyle kadrolu personelimize 8 bin 089 TL iken, yüzde 35 zam yaparak 11 bin 217 TL, Belediye Şirket Personelimizin asgari ücreti 4 bin 253 TL iken yüzde 48 zam ile 6 bin 550 ve araç arkasında çalışan temizlik personelimize 150 TL ekleyerek 6 bin 700 TL yaptık. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diler, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladık. Belediyemiz adına Hizmet İş Sendikası Adıyaman İl Temsilciliğine teşekkür ediyoruz. Aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN