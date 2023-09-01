Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni adli yılın başlaması törenle kutlandı

Kahta ilçesinde düzenlenen törende, yeni adli yılın başlaması saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı. Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, depremlerin ardından adliye personelinin özveriyle çalıştığını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Kahta Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adliye personelinin özveriyle çalıştığını söyledi.

Şahin, İlk defa Kahta ilçesinde bir adli yıl açılışı programı düzenlediklerini ve bunu gelenek haline getirmek istediklerini kaydetti.

Programa, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile diğer ilgililer katıldı.