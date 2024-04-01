Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1113 geçersiz oy yeniden sayılacak

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yapılan itirazlar üzerine 1113 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildi.

CHP ilçe başkanlığınca yapılan itirazlar üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan incelemelerin ardından geçersiz sayılan 1113 oyun yeniden sayılmasına karar verildi.

Kararın ardından ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılmasına başlandı.

???????Kesin olmayan sonuçlara göre, Besni ilçesinde 6 bin 912 oy alan AK Parti'li Reşit Alkan seçimi kazanmış, en yakın rakibi CHP adayı Vakkas Açar ise 6 bin 892 oy almıştı.