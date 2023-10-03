Adıyaman İl Özel İdaresi Kırsal Kesimde Yürütülen Çalışmalar ve Projeler Hakkında Toplantı Düzenledi

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesimde yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bir toplantı düzenledi. Vali Osman Varol, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürleri ile bir araya gelerek kurumun deprem afeti sonrası kırsal alanda yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçireceği yatırım ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından kırsal kesimde yürütülen çalışmalar ve projeler ile ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürleri ile bir araya gelerek kurumun deprem afeti sonrası kırsal alanda yürüttüğü çalışmalar ile hayata geçireceği yatırım ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, " Kırsal kesime yönelik hizmetlerini ihtiyaçlara yönelik ve vatandaşı önceleyen bir anlayışla yürüten Adıyaman İl Özel İdaresi, köylere yönelik hizmet kalitesini daha yükseltmek ve kent yaşamının standartlarını köylere de ulaştırmak için sosyal hayatın her alanında önemli çalışmalara imza atıyor.

Kırsal bölgeler ile kentler arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan bir anlayışla hizmetlerini sürdüren İl Özel İdaresine merkezi bütçeden sağlanacak kaynaklarla eğitim, turizm ve tarım alanındaki hizmetleri aynı gayret ve duyarlılıkla halkımıza en iyi şekilde ulaştırma anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN