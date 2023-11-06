Adıyaman İl Genel Meclisi Üyeleri Deprem Sonrası Çalışmalar Hakkında Bilgilendirildi

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Akedaş'ın deprem sonrası çalışmaları hakkında bilgilendirildi. AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen ve Akedaş Bölge Müdürü Hikmet Nite, yapılan çalışmaları anlattı.

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri, Afad, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Akedaş'ın deprem sonrası çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan il genel meclis üyeleri AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen,

Akedaş Bölge Müdürü Hikmet Nite kendi kurumlarıyla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, Bakanlığın Adıyaman'da 40 bini aşkın konut yaptığına bunun 6 bininin köy konutları olduğunu belirterek, köylerde yerinde dönüşüm başvurularının alındığını söyledi.

AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, köylerde yaşayan vatandaşların konut yeri konusunda karar verme noktasında kararsız kaldığını ve bunun bir sorun olduğunu aktararak, anahtar teslimi evlerin yapıldığını ifade etti.

Akedaş Bölge Müdürü Hikmet Nite ise, depremin 5 gününde yıkılmayan yerlere enerji verdiklerini belirterek, çadırlardan konteynerlere hızlı bir şekilde elektrik enerjisi verdiklerini aktardı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet can Erdoğan sunumlar sonrasında yaptığı açıklamada, "Bize verdikleri bilgilerden dolayı meclis üyelerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada koordineli bir şekilde çalışarak, kırsaldaki vatandaşlarımıza daha faydalı olmak istiyoruz" dedi. - ADIYAMAN