Adıyaman İl Genel Meclisi Seçimlerin Ardından İlk Toplantısını Yaptı

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından ilk toplantılarını gerçekleştirdi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından ilk toplantıyı yaptı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı toplantılarının birinci oturumunda gündemdeki maddeler görüşüldü. Gündemdeki maddelerin oylamasının ardından konuşan Başkan Mehmet Can Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde Türk Milletinin demokrasinin en güzel göstergesini sergilediğini ve iradesini sandığa yansıttığını söyledi.

Yapılan seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Mehmet Can Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin yükselen değer olmaya devam edeceğini kaydetti. - ADIYAMAN