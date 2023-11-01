Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Gerçekleştirildi

Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumlarının ilki Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Adıyaman İl Özel İdaresinin 2024 Mali yılı bütçe tasarısı ve performans programı görüşüldü.

Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumlarının ilki Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen il genel meclis üyeleri Kasım ayı toplantısında Adıyaman İl Özel İdaresinin 2024 Mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesine dair mali hizmetler müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 29539 sayılı yazısı ile 2024 mali yılı performans programının görüşülmesine dair mali hizmetler müdürlüğünün 09.10.2023 tarih ve 28746 sayılı yazı görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm il genel meclis üyelerinin var gücüyle hizmet etmek için çalıştığını vurguladı. - ADIYAMAN