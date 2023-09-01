Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Konteyner Kentlerdeki Şiddete Tepki Gösterdi

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, konteyner kentlerdeki mevcut yönetimler tarafından halkın mağdur edildiğini dile getirerek basın mensuplarına yönelik uygulanan şiddete de tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bulunan bir konteyner kentte kalan depremzede Gazeteci Burak Cansel ve yanındaki eşi konteynerlerinde bulunan eksiklerini konteyner kent yönetimini bildirmek istediği sırada iddialara göre, buranın yöneticileri tarafından fiziki ve sözlü saldırıya maruz kaldı.

Meydana gelen olay sonrası Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, duruma tepki göstererek basın açıklaması düzenledi. Konteyner kentlerde bulunan yöneticilerin buralarda kalan depremzedelere yönelik şiddet uygulandığını ve herkesi mağdur ettiğini dile getirerek yetkililerin bu tür sorunlara karşı ivedi bir şekilde gerekilenin yapması gerektiğini vurguladı.

Konteyner kentleri yöneten kişilerin daha profesyonel olması gerektiğini belirten Başkan Dişkaya, "Adıyaman'da yaklaşık 20'nin üzerinde konteyner kent var. Bu konteyner kentlerimizde de sanırsam 60-70 bine yakın insanımız barınıyor. Her biri bir ilçe büyüklüğünde olan konteyner kentleri de yönetmek profesyonellik ister. Bu konteyner kentlerde yolunda gitmeyen durumlar var. Konteyner kentte yaşayan bir arkadaşımız, bir basın mensubumuz, bir yönetim kurulu üyemiz bir taleple ilgili konteyner kentin yönetimine müracaatta bulunuyor. Fakat konteyner kent yöneticilerinden bir tanesi agresif tavırlarıyla arkadaşımıza sözlü ve fiziki şiddette bulunmuştur. ve bizler de durum üzerine belirtilen yere giderek durumu anlamaya çalıştık fakat bu adamın gerçekten sinir sistemleri bozulmuş. Bırakın bir yerde yöneticilik yapmasını adeta depresyonda olan biridir. Şimdi konteyner kent böyle bir yapıya teslim edilebilir mi. Biz basın mensuplarının sahada bu tür hadiselerle karşı karşıya kalması bizi üzer, şevkimizi kırar. Ben bu yaşanılan olayı şiddet ve nefretle kınıyorum. Yetkililerden de buralarla ilgili derhal tedbir almaları için harekete geçmelerini bekliyorum. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu toplumu yönetecek insanların belirli eğitimlerden geçmiş olması lazım, yönetici olması lazım" dedi. - ADIYAMAN