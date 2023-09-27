Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalarda, 4 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca namlusu, 121 adet farklı çaplarda fişek, 23 adet boş tabanca şarjörü, 1 adet kaleşnikof şarjörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adıyaman'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri 4 şahsın evinde yaptıkları aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalarda, M.E., H.K., M.E. ve H.K. isimli 4 şüpheli şahsın silah bulundurduğu tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Şahısların evlerine yapılan operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca namlusu, 121 adet farklı çaplarda fişek, 23 adet boş tabanca şarjörü, 1 adet kaleşnikof şarjörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltın alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN