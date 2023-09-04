Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapılan haftalık değerlendirme toplantısında, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte deprem bölgesi Adıyaman'da yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Adıyaman'da, vali yardımcılarıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapılan haftalık değerlendirme toplansın da yapılan çalışmalar ele alındı.

Afad ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı değerlendirme toplantısında deprem bölgesi Adıyaman'da, yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ADIYAMAN