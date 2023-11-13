Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, deprem bölgesi Adıyaman'da sahadaki son durum ele alındı ve hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için çözüm önerileri tartışıldı.

Adıyaman'da, vali yardımcılarıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıya vali yardımcıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD görevlileri katıldı.

Toplantıda, deprem bölgesi Adıyaman'da sahadaki son durum ele alınarak depremzede vatandaşlara sunulan hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan sıkıntıların ve eksikliklerin giderilmesi istişare edildi.

Toplantıda, mevcut aksaklıklar ve çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ADIYAMAN