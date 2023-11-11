Adıyaman'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen asayiş uygulamalarında 8 şüpheli yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde çok sayıda uygulama yaptı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 304,61 gram esrar, 8 adet excaty hap, 100,53 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzenlenen narkotik uygulamalarında uyuşturucu ve silahla yakalanan 8 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti yapmaktan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN