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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 48 Şüpheli Gözaltına Alındı

Politika Haberleri

Adıyaman'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 201,17 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 201,17 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Politika

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