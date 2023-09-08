Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 48 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 201,17 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 48 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 201,17 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA / Politika