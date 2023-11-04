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Adıyaman'da Silah Bulunduran 2 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.A. ve A.Ç. isimli şahısların silah bulundurduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Şahıslar tutuklandı.