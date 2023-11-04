Adıyaman'da Silah Bulunduran 2 Şahıs Tutuklandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.A. ve A.Ç. isimli şahısların silah bulundurduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Şahıslar tutuklandı.
Adıyaman'da silah bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma ile G.A. ve A.Ç. isimli şahısların silah bulundurduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 142 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.
Şahıslar sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika