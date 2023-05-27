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Adıyaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri öncesinde Adıyaman'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri öncesinde Adıyaman'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Vekili Muhammet Tugay başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri, emniyet, jandarma ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin Adıyaman'da huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi amacıyla alınacak tedbirler toplantıda konuşuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Jandarma Adıyaman Politika Haberler

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