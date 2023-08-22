Adıyaman'da polis ekipleri tarafından 'Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 742 şahıs ve 319 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve aranan bir şahıs yakalandı.

Adıyaman'da polis ekipleri 'Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması' yaptı.

Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 742 şahıs, 319 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda; 1 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 4.17 gram Eroin maddesi, 3 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca, 1 aranan şahıs yakalanırken, 7 sürücüye trafik yönünden idari para cezası yazıldı. - ADIYAMAN