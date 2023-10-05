Adıyaman'da PKK/YPG patlayıcı uzmanı yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/YPG'de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.M. yakalandı.

PKK/ Ypg'nin bomba uzmanı Adıyaman'da yakalandı

- Adıyaman'da yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/ Ypg'de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.M. yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü operasyonları çerçevesinde, 2016/-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde PKK/ Ypg silahlı terör örgütü içerisinde patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri Adıyaman il merkezinde H.M.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.