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Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, PKK mensuplarına ait toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu. Malzemeler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.