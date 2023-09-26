Adıyaman'da PKK Üyeliği Suçlamasıyla Tutuklama

Adıyaman'da, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği tespit edilen bir şahıs, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği tespit edilen bir şahıs, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 2015 yılında Adıyaman kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği tespit edilen H.A., isimli şahsa operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince adresinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN