Adıyaman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Politika