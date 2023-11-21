Adıyaman'da PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Adıyaman ve Hatay ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.

Adıyaman'da terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor. Adıyaman ve Hatay ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçlamasıyla 3 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların sorgulamaları Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında sürüyor. - ADIYAMAN