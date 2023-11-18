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Adıyaman'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla dava açıldı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın bölücü terör örgütü mensuplarına destek sağladığı ve örgüt üyeleriyle birlikte hareket ettiği belirtilerek cezalandırılması istendi.