Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda tutuklama
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon sonucunda İ.A. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla İ.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.