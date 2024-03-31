Adıyaman'da Mahalli İdareler Genel Seçimi Oy Sayımı Devam Ediyor

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Adıyaman'da oy sayımı devam ediyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler sabah saat 07.00 itibariyle sandığa gitmeye başlamıştı. Adıyaman'da 412 bin 272 seçmenin bin 582 sadıkta kullandığı oy kullanma işlemi 16.00'da tamamlandı.

Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandık kurulu başkanları ve görevliler tarafından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlanıldı. - ADIYAMAN