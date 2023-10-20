Adıyaman'da İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki
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Adıyaman'da Cuma Namazı çıkışında toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Gıyabi cenaze namazı kılındı ve basın açıklaması yapıldı.
ADIYAMAN'da, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.
Cuma Namazı çıkışında Demokrasi Parkı önünde toplanan vatandaşlar sloganlar atarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Vatandaşlar saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı protestoda çeşitli sivil toplum kuruluşları İsrail'e tepkilerini okudukları basın açıklamasıyla gösterdi.
Toplanan kalabalık açıklamanın ardından dua ederek dağıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika