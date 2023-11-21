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Adıyaman'da Hurdacının Satın Aldığı Sobadan Çıkan Belgelerle Yakalanan PKK/KCK Üyesi Mehmet Ok'a Hapis İstemi

21 Kasım 2023 11:47 , Son Güncelleme: 11:49 Politika Haberleri Abone Ol

Adıyaman'da bir hurdacının satın aldığı sobadan çıkan kutuda terör örgütü PKK/KCK'ya ait belgeler bulunması sonucu yakalanan Sabri Ok'un ağabeyi Mehmet Ok'a 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Mehmet Ok'un terör örgütüne destek sağladığı ve üye olduğu belirtiliyor.