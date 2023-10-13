Adıyaman'da Filistin için basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı

Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları Cuma Namazı sonrasında basın açıklaması yaparak Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adıyaman Yenipınar Cami önünde Cuma Namazı sonrasında toplanan çok sayıda kişi, sloganlar eşliğinde ellerinde Filistin Bayrakları ile yürüdü. Sümer Meydanı üzerinden Mimar Sinan Parkı önüne kadar yürüyen vatandaşlar burada basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları adına AGD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Gezici basın açıklamasını yaptı. Mehmet Gezici basın açıklamasında, "Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden katlederek, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını, mutlak başarıya ulaşan 'aksa tufanı' operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bir kere daha düşmanı zelil eden, yıkılmaz sanılan kaleleri, sistemleri yıkan Allah'a hamd ediyoruz.

İşte artık büyük bir fethin arefesindeyiz. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahidlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız.

Ne kadar zulmederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün, Mescidi Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin'i bizden koparamayacaksınız.

İşte biz aksa için canını vermeye hazır on binler yüzbinler milyonlar olarak daima karşınızda olacağız. Tarih sahnesinden silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. İşte bu sabah olduğu gibi hiç beklemediğiniz bir anda sizi bu coğrafyadan söküp atacağımız günler yakındır" dedi.

Basın açıklamasının ardından, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. - ADIYAMAN