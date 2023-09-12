Adıyaman'da deprem çalışmaları masaya yatırıldı

Adıyaman Valiliği'nde yapılan Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı'nda, deprem bölgesi Adıyaman'da yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Deprem bölgesi Adıyaman'da yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Adıyaman Valiliğinde düzenlenen Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, vali yardımcıları katıldı. Toplantıda, deprem bölgesi Adıyaman'da yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Depremin yaralarının biran önce sarılması için çalışmaların aralıksız bir şekilde yürütüleceği vurgulandı. - ADIYAMAN