Adıyaman'da deprem çalışmaları değerlendirildi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, deprem bölgesi Adıyaman'da yapılan çalışmalar masaya yatırılarak değerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantıda, sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara verilen hizmetlerde yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi istişare edildi.

Deprem bölgesi Adıyaman'da, yapılan çalışmalar masaya yatırılarak değerlendirilmelerde bulunuldu.

Adıyaman Valisi Osman Varol Başkanlığında yapılan vali yardımcılarıyla haftalık değerlendirme toplantısına vali yardımcıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile AFAD yetkilileri katıldı.

Toplantıda, deprem bölgesi Adıyaman'da, sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi istişare edildi. Aynı zamanda mevcut aksaklıklar ve çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ADIYAMAN