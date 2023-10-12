Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yakalanan zanlı İ.H. gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste yakalanan zanlı İ.H. gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.