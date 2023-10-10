Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi. Operasyonda İ.N, L.H. ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.N, L.H. ve A.A. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.