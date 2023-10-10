Adıyaman'da DAEŞ Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DAEŞ operasyonunda İ.N., L.H. ve A.A. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramaların ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan DAEŞ operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda İ.N., L.H., ve A.A., isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Adreslerinde de aramalar yapılan 3 şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN