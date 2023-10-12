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Adıyaman'da DAEŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen DAEŞ operasyonunda, terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İ.H. isimli şahsın Kahta ilçesindeki adresine yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.