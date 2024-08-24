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Adıyaman'da Badem Hasadı Başladı

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Türkiye'de badem üreticiliğinde ilk sıralarda yer alan Adıyaman'da toplam 100 bin dekar arazide üretimi yapılan badem hasadına başlandı. Badem üreticileri, bu yıl 20 bin ton civarında rekolte bekliyor.

Türkiye'de badem üreticiliğinde ilk sıralarda yer alan Adıyaman'da toplam 100 bin dekar arazide üretimi yapılan badem hasadına başlandı. Hasat heyecanı yaşayan badem üreticileri, bu yıl 20 bin ton civarında rekolte bekliyor.

Adıyaman'da toplam 100 bin dekar arazide üretimi yapılan badem hasadına başlandı. Kahta ilçesine bağlı Belören köyü yakınlarında kurulan 330 dönümlük badem bahçesinde ilk hasat yapıldı. Belören köyündeki badem hasadına katılan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, hasadın bereketli olması temennisinde bulunarak devlet olarak üretim yapan tüm çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

"Bu sene rekolte 20 bin ton üzeri bekliyoruz"

Geçen yıl fiyatlardan kaynaklı üreticilerin kazanamadığına dikkat çeken Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, "Adıyaman geneli 100 bin dekarda bademciklik yapılmaktadır. Badem üretimi bu sene rekolte 20 bin ton üzeri bekliyoruz. Üreticilerimiz genel olarak badem hasadını yapmaktadır. Bu anlamda rekolte ve randıman iyi görünüyor. Fakat üretici endişeli. Diğer ürünlerde olduğu gibi acaba bademde de fiyatta ciddi bir sıkıntı yaşar mıyız endişesi var. Geçen yıl fiyatlardan kaynaklı üreticiler kazanamadığından dolayı 2 bin dönüm badem bahçesi Kahta'da, Adıyaman genelinde ise 5 bin badem bahçesi sökülmüştü. Eğer bu sene iyi bir fiyat olmaz ve badem üreticilerini tekrar zarar ettirirlerse tabii ki yine sökümler devam edecektir. Sökülen bahçelerin yerine de herhangi bir şey yapılmayacaktır. Yani başka bir ürün tercihi de yok. Çünkü bütün ürünler kaybediyor" dedi.

Devletin her zaman üreticilere destek vererek onların yanında olduğunu ifade eden Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise "Şu an Türkiye'deki ekili dikili alanımızın yaklaşık yüzde 10'u bizim ilçemizdeki badem alanında. O yüzden biz de çok önem veriyoruz devlet olarak. Adıyaman'daki toplam badem ekili dikili alanın yarısı bizim ilçemizde. O yüzden bizim devlet olarak bu anlamda çiftçilerimize desteğimiz, üreticilerimize desteğimiz özellikle her zaman olacak. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle inşallah 2024 yılı çiftçilerimiz için badem hasatları bol bereketli geçer. Bütün çiftçilerimize iyi bir kazanç olur temennisiyle hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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