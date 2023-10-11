Adıyaman'da Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan asayiş uygulamalarında 515 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 208 araçta arama gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı ve 1 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte asayiş uygulamaları devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamaları kentin birçok noktasında gerçekleştirildi. Uygulamada 515 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 208 araçta ise arama gerçekleştirildi. Uygulamada 1 aranan şahıs yakalanırken 1 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika