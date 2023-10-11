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Adıyaman'da Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan asayiş uygulamalarında 515 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 208 araçta arama gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı ve 1 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.