Adıyaman'da Asayiş Olaylarında Yakalanan 13 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ekim ayı içerisinde gerçekleşen asayiş olaylarında yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Kahta ilçe giriş ve çıkışlarındaki sıkı denetimlerin yanı sıra, uyuşturucu, hırsızlık ve yağma gibi asayiş olaylarına karşı yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ekim ayı içerisinde gerçekleşen asayiş olaylarında yakalanan 21 şüpheliden 13'i tutuklandı.

Kahta ilçe giriş ve çıkışlarındaki sıkı denetimlerin yanı sıra, uyuşcu, hırsızlık ve yağma gibi asayiş olaylarına karşı yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ekim ayı (1 Aylık) içerisinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Cumhurbaşkanına hakaret, Silahlı Terör Örgütüne üye olma(FETÖ/ PDY), hükümlü veya suçlunun kaçması, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak, temin etmek kabul etmek bulundurmak, şantaj, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, mühür bozma, kayıp şahıs ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından 21 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN