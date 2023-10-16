Adıyaman'da Asayiş Denetimleri Sürüyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kentte asayiş denetimleri sıklıkla devam ediyor. Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında gerçekleştirilen denetimlerde araç evrakları ve kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde evrak eksikliği bulunan sürücülere toplam 53 bin 516 TL cezai işlem uygulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kentte asayiş denetimleri sıklıkla devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde sürücülerin araç evraklarının yanı sıra kimlik kontrolleri de yapıldı. 29 Araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimde evrak eksiği bulunan sürücülere toplam 53 bin 516 TL cezai işlem uygulanırken halkın can ve mal güvenliği için denetimlerin sıklıkla devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN