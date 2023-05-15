Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekilliği kazandı

Adıyaman'da, vatandaşlar 1452 sandığa giderek oylarını kullandı. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; ?399 bin 303 seçmene sahip Adıyaman'da sandık başına giden 327 bin 324 seçmenin kullandığı oylardan 314 bin 908'i geçerli sayıldı. Yapılan sayım sonunda AK Parti 165 bin 281, CHP ise 58 bin 248 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti'den Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alakayış ve Hüseyin Özhan ile CHP'den Abdurrahman Tutdere TBMM'ye girmeye hak kazandı.

Abdurrahman Tutdere (47), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek serbest avukatlık yaptı. 2004-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl sekreteri, 2008-2010 yıllara arasına Baro Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 27'nci Dönem Adıyaman Milletvekili olarak TBMM'de yer alan Tutdere, evli ve 2 çocuk babası.