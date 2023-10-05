Adıyaman Besni Kaymakamı Depremzedelerle Buluştu

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Depremzedelerle bir araya gelen Kaymakam Partal, konteyner kentte incelemelerde bulundu ve talepleri not aldırdı.

Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki konteyner kentlerde kalan depremzedelerin sıkıntılarını dinledi. Depremzedelerle bir araya gelen ve onların sorun ile sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Partal aynı zamanda konteyner kentte de incelemelerde bulundu. Buradaki ilgililerden konteynerler hakkında bilgiler alan Kaymakam Partal, talepleri de tek tek not aldırdı.

Kaymakam Partal, depremin yaralarını sarmak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini ve her daim halkla iç içe olduklarını vurgulayarak çalışmalara aralıksız şekilde devam ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN