Adıyaman Belediyesi Filistin'e 10 Milyon TL Yardım Yapacak

Adıyaman'da belediye meclis kararıyla Filistin'e 10 milyon TL yardım yapılması ve İsrail'in saldırıları 'soykırım' olarak kabul edildi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın başkanlığında Adıyaman Belediye Meclisi, Filistin gündemiyle olağanüstü toplandı. Belediye Meclis toplantısında Meclis Katibi Nuri Dağhan, meclisin önerisini okudu.

Belediye Meclisi oy birliği ile İsrail saldırılarını 'soykırım' olarak kabul ederek, İnsan Hakları Mahkemesine suç duyurusu bulunma kararı aldı. Ayrıca 10 milyon TL ve meclis üyeleri bu oturumdaki huzur haklarını Filistin'e gönderme kararı aldı. Bu paranın Filistin'de bulunan kardeş belediye üzerinden gönderilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'in işlemiş olduğu bu saldırılardan dolayı, soykırımdan dolayı, insan hakları mahkemesinde savaş suçundan yargılanmasını istiyoruz, bu kararı aldık. İkinci olarak ise Adıyaman Belediyesi Meclis üyeleri oy birliği ile karara varmış olduğu 10 milyon TL'lik bir yardımı Gazze'ye özellikle yardım noktasında gereğini yapacağız. Bu toplantıdan dolayı meclis üyelerine verilecek ödeneğin Gazze halkına aktarılması noktasında tüm arkadaşlarımız karar almışlardır. Korkunç bir vahşet var. Hastaneyi bombalıyorsunuz, bu dünya, insanlık tarihinde görülmüş bir şey değildir. Bunların ne kadar vahşi olduğunu, lanetlenmenin ne kadar yetersiz olduğunu bilakis tüm dünya görüyor. Vicdan sahibi olan herkes görüyor" dedi. - ADIYAMAN